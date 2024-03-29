ساوثجيت: حرصت على إحضار بن وايت.. والباب مفتوح له دائما

شدد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أنه كان حريصا على إحضار بن وايت لاعب أرسنال لمعسكر المنتخب في فترة التوقف الدولي.

واستبعد ساوثجيت مدافع أرسنال بناء على طلب ناديه.

وقال المدير الفني الإنجليزي نقلتها صحيفة ستاندارد: "بالنسبة لنا الباب مفتوح له من أجل العودة".

وأضاف "لقد احترمت الموقف حيث اتصل بنا أرسنال، شعرت أنني يجب أن أتراجع عنه قليلا".

وأنهى "دائما أترك الباب مفتوحا لقد حرصت على إحضاره إلى هذا المعسكر".

وشدد ديكلان رايس لاعب أرسنال وإنجلترا من قبل أنه سيحاول تغيير رأي بن وايت زميله في النادي والمنتخب للانضمام إلى إنجلترا مرة أخرى.

وقال رايس في تصريحات نقلتها صحيفة ذا جارديان: "عندما أعود إلى أرسنال، سأتحدث مع بن وايت، وآمل أن يغير رأيه بشأن إنجلترا".

وتابع "سيكون إضافة رائعة للفريق، لكن هذا قراره، أعلم أن بن وايت وساوثجيت تحدثا داخليا عن هذا الأمر".

وأتم "أتمنى فقط أن يغير رأيه، إنه رجل جيد ولاعب كرة قدم لا يصدق".

وصرح ساوثجيت من قبل في مقطع مصور: "لقد تلقينا مكالمة من إيدو مدير أرسنال الرياضي الأسبوع الماضي ليخبرنا أن بن وايت لا يريد أن ينضم إلى منتخب إنجلترا في هذا الوقت".

وأضاف "بالنسبة لي، هذا عار كبير، إنه لاعب أحبه حقا".

وتابع "كنت أود ضمه لمعسكر هذا الشهر الذي نستعد به للمشاركة في يورو 2024 الصيف المقبل".

ولم يتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لمنتخب إنجلترا منذ كأس العالم 2022.

وأكمل جاريث "تحدثت معه بعد كأس العالم بقطر وكان هناك تحفظ من جانبه. لا أعرف سبب ذلك".

غادر وايت قائمة إنجلترا في كأس العالم في قطر لأسباب شخصية، حيث أفادت التقارير أنه غير سعيد ودخل في خلاف مع مساعد المدرب ستيف هولاند.

وشدد ساوثجيت "لا توجد مشكلة بيننا على الإطلاق، ولا توجد مشكلة أيضًا مع ستيف مثلما ذكر في وسائل الإعلام".