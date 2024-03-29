تأكيدا لإعطاء ديفيز مهلة.. وكيله: ليس من العدل تلقي إنذار نهائي من بايرن

يرى نضال هوسيه وكيل أعمل ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ أنه من غير العدل تلقي إنذار نهائي من النادي للرد على عرض تجديد عقده.

وكانت شبكة سكاي سبورت قد أفادت أن إدارة النادي البافاري تنتظر ردا من الظهير الكندي وأمهلته حتى الأسبوع المقبل، وفي حالة عدم الرد فسيتم عرضه للبيع مباشرة في الصيف المقبل.

وقال هوسيه لصحيفة بيلد: "ليس من العدل تلقي إنذار نهائي من بايرن، سنقرر كيفية المضي قدما في نهاية الموسم عندما يكون هناك المزيد من الوضوح".

وأضاف "وليس عادلا أيضا أن يتم الهجوم على ديفيز الآن".

وأكمل "كنا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل عام، ثم تم تغيير إدارة النادي بالكامل، لم نسمع أي شيء لمدة 7 أشهر على الرغم من أنني حاولت خلال هذا الوقت التواصل مع النادي بنفسي".

وتابع "الآن حصلنا على إنذار نهائي من النادي ومن المفترض أن نرد في غضون أسبوعين لأن النادي يتعرض لضغوط واستغرق وقتا طويلا لإعادة وضعه في الإدارة؟ هذا ليس عدلا".

وواصل "أنه عقد مهم جدا في مسيرة ديفيز ومن المفترض أن نتخذ القرار دون معرفة من سيكون المدرب الموسم المقبل أو كيف يبدو الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "لهذا السبب نعتقد أنه من غير العدل التعليق على الإنذار النهائي".

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونيخ في صيف 2025 ويريد ريال مدريد التعاقد معه حسب التقارير الإخبارية.

رد النادي

شدد ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ من قبل أن تم إرسال عرضا كبيرا ومقدرا للغاية من أجل تجديد عقد ديفيز.

وقال إيبيرل لصحيفة بيلد الألمانية: "أرسلنا إلى ديفيز عرضا ملموسا ومقدرا للغاية، في مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول نعم أو لا".

وأتم "مفاوضات ريال مدريد؟ لم تتواصل معنا إدارة النادي من أجله".

وكان كريستوف فرويند مدير النادي قد كشف من قبل أن هناك محادثات جيدة مع الظهير الكندي.

وكانت العديد من التقارير الإخبارية زعمت أن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة مع ديفيز.

وقال فرويند لموقع أبيندزيتونج الألماني: "تجديد عقد ديفيز غير مستبعد على الإطلاق، هناك محادثات جيدة ومفتوحة تجرى معه"

وأنهى "سنرى ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة".

وذكرت سكاي سبورت ألمانيا من قبل، أن بايرن ميونيخ أجرى مفاوضات جديدة مع اللاعب لتمديد عقده مقابل 13 مليون يورو سنويا (14.22 مليون دولار) قبل الضرائب، وهو رقم بعيد عن مطالب ديفيز الذي يرغب في الحصول سنويا على 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار)، وهو المقابل المتفق عليه شفهيا مع إدارة ريال مدريد.

وأشارت سكاي، إلى أن بايرن لا يرغب في التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، ولكن في حالة عدم التوصل لاتفاق سيضطر النادي البافاري للتخلي عن اللاعب الصيف المقبل، لتجنب سيناريو النمساوي ديفيد ألابا.

تعليق بيريز

علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على احتمالية تعاقد الملكي مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ.

وقال بيريز في مقطع فيديو أثناء التقاط الصور مع الجمهور نشره فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس: "من هما مبابي وديفيز؟".

وطلب الجمهور من بيريز التعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.