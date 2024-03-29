رئيس بايرن يكشف موقف ناديه من تعيين ألونسو خلفا لـ توخيل

الجمعة، 29 مارس 2024 - 11:10

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

كشف أولي هونيس الرئيس الشرفي لـ بايرن ميونيخ موقف ناديه من تعيين تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن في الصيف المقبل.

وأعلن بايرن من قبل انفصاله عن توماس توخيل المدير الفني للفريق في نهاية الموسم الحالي.

وقال هونيس لقناة داس إرستي الألمانية: "أشعر أنه من الصعب جدا للتوقيع مع ألونسو، ناهيك عن أنه مستحيل".

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وأتم "يمكنني بالتأكيد أن أتخيل بقاءه في باير ليفركوزن لمواصلة عمله في الموسم المقبل".

وكانت صحيفة تايمز الإنجليزية أفادت أن من غير المرجح تواجد تشابي في القائمة المختصرة لفريق ليفربول لأن النادي يعتقد أن الإسباني لن يكون متاحا هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن روبن أموريم المدير الفني لـ سبورتنج لشبونة البرتغالي من أبرز المرشحين ويحظى بتقدير كبير في أنفيلد، وأيضا روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن ليفربول يعتقد أن ألونسو يفكر في البقاء في باير ليفركوزن لموسم آخر على الأقل ومواصلة العمل خاصة مع اقتراب الفريق من حصد لقب الدوري الألماني الموسم الجاري.

ألونسو تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 ومن ذلك الحين تحسنت نتائج الفريق تحت قيادته.

وخلال الموسم الجاري يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ.

وارتبط اسم الإسباني بتدريب بايرن ميونيخ.

وسبق أن كشف فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن أن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق سيستمر خلال الموسم المقبل.

قبل أيام، قال كارو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "ألونسو لديه عقد حتى 2026 وليس هناك سبب للشك في بقائه هنا".

وأتم "في كرة القدم لا تعرف أبدا ما سيحدث، لكن لدي ثقة كبيرة، ولدينا علاقة جيدة".

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