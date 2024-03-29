مدير ميلان يتحدث عن مستقبل لياو.. وهذه حقيقة رغبة ثيو ومانيان في الرحيل

الجمعة، 29 مارس 2024 - 10:55

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

كشف جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي ميلان تطورات في مستقبل رافاييل لياو لاعب الفريق.

وكان العديد من الأندية وأبرزها تشيلسي تريد التعاقد مع الجناح البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال فورلاني لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "عقد لياو يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 175 مليون يورو".

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وأكمل "لكن أستطيع تأكيد أن رغبة لياو هي البقاء والاستمرار في ميلان".

وأضاف "ثيو هيرنانديز ومايك مانيان مرتبطان بعقد حتى 2026، اللاعبون دائما ما يقررون مستقبلهم".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن يبقى ثيو وهيرنانديز معنا لأطول فترة ممكنة".

ويحاول الروسونيري تجديد عقد الحارس الفرنسي إذ يتقاضى حاليا مليونين و800 آلاف يورو، ويسعى ميلان لرفع راتبه ليصل إلى 5 ملايين.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن الفارق بين عرض ميلان وطلب مانيان كبير للغاية ولا يبدو أنها في طريقها للحل، إذ يطلب مانيان 8 ملايين يورو وهو رقم ليس بالقريب من عرض ميلان.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن ميلان يدرس بيع مانيان في الصيف المقبل بمقابل مادي كبير ويعوض رحيله بميكيلي دي جريجوريو حارس مرمى مونزا.

ويحتل ميلان حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة خلف إنتر المتصدر الذي يملك 76 نقطة.

ميلان ثيو هيرنانديز الدوري الإيطالي مايك مانيان فورلاني
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