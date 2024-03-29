مواعيد مباريات الجمعة 29 مارس.. الأهلي ولقاء ناري بين طارق حامد ومحمد شريف

يعود فريق الأهلي للعب في دوري أبطال إفريقيا في أول مباراة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويسعتد الأهلي لمواجهة منافسه سيمبا في المباراة التي ستجمعهما في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلى مستوى المحترفين، فسيلاقي طارق حامد لاعب ضمك نظيره محمد شريف لاعب الخليج في الدوري السعودي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز المباريات اليوم والقنوات الناقلة.

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دوري أبطال إفريقيا

سيمبا × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 6.

الدوري السعودي

ضمك × الخليج.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة SSC Sport Extra 2.

اتحاد جدة × الفيحاء.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة SSC Sport 5.

الاتفاق × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة SSC Sport 1.

التعاون × الحزم.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة SSC Sport Extra 1.

الأخدود × الرائد.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة SSC Sport.

الدوري الفرنسي

ليل × لانس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.