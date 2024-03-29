كرة طائرة – تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري السيدات

الجمعة، 29 مارس 2024 - 01:17

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة طائرة

تأهل الأهلي والزمالك لنهائي مسابقة الدوري للسيدات للكرة الطائرة.

وكررت سيدات القطبين الانتصار في إياب نصف نهائي الدوري للمباراة الثانية تواليا.

وانتصرت سيدات الأهلي بنتيجة 3-0 على سبورتنج وهي نفس نتيجة الذهاب.

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وحققت سيدات الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 3-0 أيضا وهي نفس نتيجة الذهاب كذلك.

وأقيمت مباريات ذهاب نصف نهائي دوري السيدات للكرة الطائرة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وأقيم نصف نهائي دوري الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وكان نهائي النسخة الماضية من الدوري بين فريقي الأهلي والزمالك.

وحقق وقتها سيدات الأهلي لقب الدوري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباريات.

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