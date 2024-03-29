كرة طائرة – تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري السيدات
الجمعة، 29 مارس 2024 - 01:17
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي والزمالك لنهائي مسابقة الدوري للسيدات للكرة الطائرة.
وكررت سيدات القطبين الانتصار في إياب نصف نهائي الدوري للمباراة الثانية تواليا.
وانتصرت سيدات الأهلي بنتيجة 3-0 على سبورتنج وهي نفس نتيجة الذهاب.
وحققت سيدات الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 3-0 أيضا وهي نفس نتيجة الذهاب كذلك.
وأقيمت مباريات ذهاب نصف نهائي دوري السيدات للكرة الطائرة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وأقيم نصف نهائي دوري الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.
وكان نهائي النسخة الماضية من الدوري بين فريقي الأهلي والزمالك.
وحقق وقتها سيدات الأهلي لقب الدوري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباريات.
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