كرة طائرة – تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري السيدات

تأهل الأهلي والزمالك لنهائي مسابقة الدوري للسيدات للكرة الطائرة.

وكررت سيدات القطبين الانتصار في إياب نصف نهائي الدوري للمباراة الثانية تواليا.

وانتصرت سيدات الأهلي بنتيجة 3-0 على سبورتنج وهي نفس نتيجة الذهاب.

وحققت سيدات الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 3-0 أيضا وهي نفس نتيجة الذهاب كذلك.

وأقيمت مباريات ذهاب نصف نهائي دوري السيدات للكرة الطائرة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وأقيم نصف نهائي دوري الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وكان نهائي النسخة الماضية من الدوري بين فريقي الأهلي والزمالك.

وحقق وقتها سيدات الأهلي لقب الدوري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباريات.