مران الزمالك - عودة ياسر حمد واستمرار تأهيل روقا استعدادا لمواجهة فيوتشر

الجمعة، 29 مارس 2024 - 00:24

كتب : إبراهيم رمضان

ياسر - حمد

أجرى فربيق الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالنادي قيادة الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات إطالات وقفز من فوق الحواجز ، بجانب فقرات بدنية وتدريبات بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

وشارك حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة في التدريبات الجماعية، بعد نهاية البرنامج التأهيلي الذي تلا عودتهما من السعودية.

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وتواجد عبد المجيد وشحاتة مع المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما.

وانتظم الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد عودته من صفوف منتخب بلاده، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وواصل محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط تدريباته التأهيلية على هامش المران.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويلعب الزمالك ضد فيوتشر ذهابا على استاد السلام يوم 31 مارس، بينما يلاقيه إيابا يوم 7 أبريل على استاد القاهرة.

الزمالك الكونفدرالية ياسر حمد
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