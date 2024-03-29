الرياضية: تحديد موعد بداية الدوري السعودي.. وعدد أيام التوقفات

الجمعة، 29 مارس 2024 - 00:17

كتب : FilGoal

شعار الدوري السعودي

يشهد موسم 2024-25 من الدوري السعودي وجود 5 توقفات تمتد لمدة 88 يوما.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الموسم الجديد من الدوري السعودي يبدأ يوم 22 أغسطس 2024 ويشهد توقفات تستمر 88 يوما.

وستبدأ منافسات الموسم بالسعودية من 14 أغسطس المقبل، حيث ستقام مباريات كأس السوبر السعودي في الفترة من 14 لـ 17 أغسطس 2024.

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ويبدأ الدوري السعودي يوم 22 أغسطس المقبل.

وأقيمت ورشة ملاحظات من الأندية السعودية ليوضح كل نادي المشاكل التي يمر بها من توقيت المباريات أو اختيار الملاعب.

وناقشت الفرق موقف عودة اللاعبين الأجانب بعد مشاركتهم مع منتخباتهم في الأجندة الدولية، حيث يستأنف الدوري في اليوم التالي الأمر الذي يصعّب من الاستفادة من اللاعبين.

وسيتم إرسال الملاحظات الإثنين المقبل لاستكمال إجراءات اعتماد جدول الموسم الجديد من الدوري السعودي والإعلان عنه بشكل رسمي.

يذكر أن الموسم المقبل سيشهد بدء الاعتماد على النظام الجديد لـ دوري أبطال نخبة آسيا بنظامه الجديد وكذلك دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن ينتهي الموسم الجاري من الدوري السعودي يوم 27 مايو المقبل.

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