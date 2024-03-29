8 ملايين يورو من مانشستر يونايتد لإنقاذ برشلونة

بالنظر لوضعه المالي المأزوم، برشلونة سيكون بحاجة لكل المال الذي يمكنه الحصول عليه في الصيف.

هكذا وصفت التقارير الصحفية هذا النبأ عن صفقة منتظرة بين مانشستر يونايتد وبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وبينما يسعى المدير الرياضي ديكو لتوفير كل الأموال الممكنة، سواء للمدرب القادم، أو المدرب الحالي تشافي إن عدل عن قراره، فإن تلك الدفعة الصغيرة البالغة 8 ملايين يورو ستصنع القليل من الفارق.

المبلغ يخص كان كلير توديبو مدافع برشلونة السابق، الذي يقترب من مغادرة ناديه الحالي نيس الفرنسي.

وإن تم انتقاله إلى مانشستر يونايتد، سيحصل برشلونة على 20% من إعادة البيع وفقا لبنود انتقاله إلى نيس.

وتقدر الصفقة المحتملة بـ 40 مليون يورو، وبالتالي سيحصل برشلونة على 8 ملايين.