لا جازيتا: كفاراتسخيليا اتخذ قراره بشأن مستقبله.. وموقف نابولي وبرشلونة

الخميس، 28 مارس 2024 - 23:42

كتب : محمد مصطفى

خفيشا كفاراتسخيليا

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، موقف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، من البقاء ضمن صفوف نابولي الموسم المقبل.

وينتهي عقد كفاراتسخيليا مع نابولي عام 2027، حيث انتقل للفريق الإيطالي في صيف 2022 قادما من دينامو باتومي الجورجي.

وأشارت لا جازيتا، إلى أن كفارا حريص على البقاء في نابولي لموسم آخر لاستكمال تطوره، وهو نفس رأي والده ووكيله.

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ولكن ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن ذلك القرار سيدفع إدارة النادي للضغط عليه لتمديد تعاقده الذي من المحتمل أن يتضمن شرطا جزائيا.

وربطت التقارير النجم الجورجي بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد رصد وكيله في كاتالونيا حين التقى الفريقان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، شهر مارس الحالي.

ووفقا للتقرير الإيطالي، يتقاضى اللاعب 1.5 مليون يورو سنويًا، فيما أشارت الصحيفة إلى أن رئيس نابولي أوريليو دي لاورينتيس سيعرض عليه التمديد لموسم أو موسمين إضافيين بقية تصل لـ3 أضعاف ما يتقاضاه حاليا (4.5 مليون يورو لكل موسم) بما في ذلك الإضافات.

وعلى الرغم من رغبة اللاعب في البقاء في نابولي، إلا أن الطرفين لم يناقشا بعد التفاصيل المالية والشرط الجزائي.

وقام نابولي مؤخرًا بتمديد عقد النيجيري فيكتور أوسيمين، والذي يتضمن شرطًا جزائيًا يتراوح بين 120 و130 مليون يورو.

وينتظر كفاراتسخيليا الظهور مع منتخب جورجيا في بطولة اليورو المقررة يونيو المقبل، بعد تأهل منتخب بلاده لأول مرة في التاريخ.

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