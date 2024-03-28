كرة يد - بقيادة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم ينتصر بالدربي ويقترب من التأهل في أبطال أوروبا
الخميس، 28 مارس 2024 - 23:09
كتب : FilGoal
انتصر فيزبريم على سيجد في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بنتيجة 37-30 بمشاركة الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع.
وفي دربي مجري، انتصر فيزبريم بفارق 7 أهداف ذهابا خارج ملعبه قبل لقاء الإياب يوم الخميس المقبل.
وسجل يحيى خالد 3 أهداف فيما اكتفى الدرع بتسجيل هدف وحيد وتحصّل على بطاقة صفراء في المباراة.
ويمتلك فيزبريم فرصتين للوصول لربع النهائي سواء بالفوز إيابا على ملعبه أو الخسارة بفارق أقل من 7 أهداف وحينها سيواجه ألبورج الدنماركي المتأهل سلفا لهذه المرحلة بشكل مباشر.
𝗬𝗮𝗵𝗶𝗮 𝗢𝗺𝗮𝗿 soft 🍦assist and 𝗠𝗶𝗸𝗶𝘁𝗮 𝗩𝗮𝗶𝗹𝘂𝗽𝗮𝘂 doing the rest 🔥#ehfcl #clm #DareToRise pic.twitter.com/aX0lUYt2yO— EHF Champions League (@ehfcl) March 28, 2024
ويأمل فيزبريم في العودة لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2018-19 حيث خسر النهائي آنذاك أمام فاردار المقدوني.
ومنذ ذلك الموسم كان أبرز إنجاز هو المركز الرابع في نسخة 2021-22.
وفي الموسم الماضي توقف مشوار الفريق المجري عند ربع النهائي أمام كيليسي البولندي.