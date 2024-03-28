كرة يد - بقيادة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم ينتصر بالدربي ويقترب من التأهل في أبطال أوروبا

الخميس، 28 مارس 2024 - 23:09

كتب : FilGoal

يحيى خالد - يحيى الدرع - فيزبريم

انتصر فيزبريم على سيجد في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بنتيجة 37-30 بمشاركة الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع.

وفي دربي مجري، انتصر فيزبريم بفارق 7 أهداف ذهابا خارج ملعبه قبل لقاء الإياب يوم الخميس المقبل.

وسجل يحيى خالد 3 أهداف فيما اكتفى الدرع بتسجيل هدف وحيد وتحصّل على بطاقة صفراء في المباراة.

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ويمتلك فيزبريم فرصتين للوصول لربع النهائي سواء بالفوز إيابا على ملعبه أو الخسارة بفارق أقل من 7 أهداف وحينها سيواجه ألبورج الدنماركي المتأهل سلفا لهذه المرحلة بشكل مباشر.

ويأمل فيزبريم في العودة لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2018-19 حيث خسر النهائي آنذاك أمام فاردار المقدوني.

ومنذ ذلك الموسم كان أبرز إنجاز هو المركز الرابع في نسخة 2021-22.

وفي الموسم الماضي توقف مشوار الفريق المجري عند ربع النهائي أمام كيليسي البولندي.

كرة يد فيزبريم يحيى خالد يحيى الدرع
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