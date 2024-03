كرة يد - بقيادة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم ينتصر بالدربي ويقترب من التأهل في أبطال أوروبا

𝗬𝗮𝗵𝗶𝗮 𝗢𝗺𝗮𝗿 soft 🍦assist and 𝗠𝗶𝗸𝗶𝘁𝗮 𝗩𝗮𝗶𝗹𝘂𝗽𝗮𝘂 doing the rest 🔥#ehfcl #clm #DareToRise pic.twitter.com/aX0lUYt2yO