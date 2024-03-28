بيلينجهام: أريد أن يشعر المشجعون أنني واحد منهم.. وهيندرسون قدوتي

الخميس، 28 مارس 2024 - 23:05

كتب : محمد مصطفى

جود بيلينجهام - منتخب إنجلترا

أكد الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، أنه لم يكن يحلم باللعب في ملعب ويمبلي مع منتخب إنجلترا، أو في سانتياجو برنابيو مع ريال مدريد، بهذه السرعة.

وقدم بيلينجهام في حواره مع قناة سكاي سبورتس، امتنانه وشكره لعائلته وأصدقائه لوقوفهم بجانبه في طريقه: "أستيقظ وأضغط على نفسي من أجل مواصلة ذلك".

وأضاف: "لدي شبكة دعم جيدة، عائلتي وأصدقائي يبقونني على الأرض، لا أشعر بأنني في القمة، أعتقد كما لو أنني أذهب إلى العمل كل يوم مثل أي شخص آخر، ويشرفني أن أستمتع بعملي كثيرًا".

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وشارك الدولي الإنجليزي في 31 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد، نجح في تسجيل 20 هدفا وصنع 9 أهداف.

وعن تسجيله 20 هدفا هذا الموسم مع ريال مدريد، علق: "احاول مساعدة فريقي على الفوز بالمباريات، الجماهير تحب أسلوبي في اللعب، وأحاول التواصل معهم أثناء المباريات".

وأكمل بيلينجهام: "أريد أن يشعر المشجعون كأنني مشجع يلعب ويمثلهم، هذا كل ما يدور حوله الأمر، إذا نظروا إليّ يرون أنفسهم ويدعمونني، وهذا يساهم في رفع مستواي، ومستوى الفريق أيضا".

واستمر في كلمته للجماهير: "دعمكم يعني الكثير لي، أكثر بكثير مما تتوقعون، عندما تكون كافة الأمور إيجابية واللاعبون والجماهير كذلك، سيلعب الفريق بشكل أفضل".

وعن اللعب مع منتخب إنجلترا، اختار بيلنجهام اللاعب جوردان هيندرسون قائد ليفربول السابق ولاعب أياكس الحالي، قدوة له: "أخبرني كثيرًا عن مدى حظي بوجودي في الفريق، الأمر مختلف عما كان عليه الفريق في بداياته، لقد ساعدني على الاندماج مع الفريق".

وانضم بيلينجهام إلى ريال مدريد في صيف 2023 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي الملكي حيث قدرت بـ103 مليون يورو.

وعلق بيلينجهام على الانتقال للحياة في إسبانيا: "لقد كان الأمر صعبًا للغاية، ولكنه أيضًا ممتع جدًا للتكيف وتحمل مسؤولية أكبر مع ريال مدريد والمنتخب، أحاول استيعاب ذلك والاستمتاع بالتجربة والتحسن والتطور".

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