خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني

الخميس، 28 مارس 2024 - 22:22

كتب : أحمد الخولي

إياد العسقلاني - روستوف

توصل الأهلي لاتفاق لضم إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي في الصيف المقبل.

وانضم اللاعب لصفوف روستوف الروسي في يناير الماضي قادما من الإسماعيلي مقابل 900 ألف دولار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تواصل مع اللاعب ووكيله أحمد يحيى، وقدم عرضا رحب به كليهما.

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وسيبدأ الأهلي التفاوض مع نادي الروسي من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي.

ويشغل اللاعب البالغ 19 عاما مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وخاض إياد الموسم الجاري قبل رحيله عن صفوف الإسماعيلي 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وتواجد إياد في قائمة منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس غرب آسيا والتي حل فيها المنتخب رابعا.

ولم يخض العسقلاني أي مباراة مع روستوف بسبب الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه حيث خاض التدريبات الجماعية مؤخرا.

من هو إياد العسقلاني؟

جوهرة أخرى من جواهر الدراويش جذبت الأنظار سريعا.

تم تصعيده مع حمزة الجمل، ونال مشاركته الأولى في الدوري المصري في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، ولكن هذه لم تكن بداية الحكاية.

البداية كانت مع رجل آخر يرتبط بالإسماعيلي، وهو محمود جابر مدرب منتخب الشباب السابق، ومدير قطاع الناشئين الحالي في الدراويش، الذي اصطحبه في منتخب تحت 20 عاما خلال بطولتي كأس العرب وكأس أمم إفريقيا.

الخطوة التالية كانت المنتخب الأولمبي، وفي ظهور ودي أمام بنين، سجل العسقلاني هدفا برأسية في الدقيقة الثالثة، وسريعا وقع عقده الاحترافي الأول مع الإسماعيلي.

وأخيرا في توقف يونيو الدولي الماضي، نال العسقلاني فرصة التدرب مع المنتخب الأول، ضمن 6 لاعبين تدربوا لمدة يومين تحت قيادة روي فيتوريا كخطوة أولى لخطوات أكبر.

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