خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني
الخميس، 28 مارس 2024 - 22:22
كتب : أحمد الخولي
توصل الأهلي لاتفاق لضم إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي في الصيف المقبل.
إياد العسقلاني
النادي : روستوف نا دونو
وانضم اللاعب لصفوف روستوف الروسي في يناير الماضي قادما من الإسماعيلي مقابل 900 ألف دولار.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تواصل مع اللاعب ووكيله أحمد يحيى، وقدم عرضا رحب به كليهما.
وسيبدأ الأهلي التفاوض مع نادي الروسي من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي.
ويشغل اللاعب البالغ 19 عاما مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.
وخاض إياد الموسم الجاري قبل رحيله عن صفوف الإسماعيلي 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.
وتواجد إياد في قائمة منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس غرب آسيا والتي حل فيها المنتخب رابعا.
ولم يخض العسقلاني أي مباراة مع روستوف بسبب الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه حيث خاض التدريبات الجماعية مؤخرا.
من هو إياد العسقلاني؟
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