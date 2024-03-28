ثنائي إفريقي شاب في قائمة ساو باولو ببطولة كوبا ليبرتادوريس 2024

الخميس، 28 مارس 2024 - 21:48

كتب : إسلام أحمد

كينج فيصل - إيبا لي - ساو باولو

شهدت قائمة ساو باولو البرازيلي انضمام ثنائي إفريقي شاب في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024.

ويستعد ساو باولو للمشاركة في البطولة القارية الأكبر في أمريكا الجنوبية بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب كأس البرازيل.

ويتواجد في القائمة لوكاس مورا لاعب توتنام السابق وجيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الأسبق في قائمة الفريق المُلقب بـ "تريكولور".

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قائمة ساو باولو شهدت ضم 50 لاعبا من بينهم 14 من فريق الشباب.

وانضم الغاني كينج فيصل البالغ 19 عاما والذي شارك في بطولة كأس ساو باولو للشباب -البطولة الأكبر للشباب في البرازيل- خلال 6 مباريات وسجل هدفين.

ويشغل فيصل مركزي الجناح الأيمن والأيسر ويمتد تعاقده مع ساو باولو حتى 2026.

وتواجد أيضا إيبا لي لاعب وسط سنغالي يبلغ من العمر 21 عاما وشارك في بطولة الشباب خلال 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ويتواجد ساو باولو في المجموعة الثانية والتي تضم تاييريس كوردوبا الأرجنتيني وبرشلونة الإكوادوري وكوبريسال التشيلي.

ويستعد ساو باولو لمواجهة تاييريس الأرجنتيني في أولى جولات دور المجموعات فجر الجمعة المقبل.

ويمتلك ساو باولو 3 ألقاب تاريخية لكوبا ليبرتادوريس آخرها في 2005.

ساو باولو كوبا ليبرتادوريس كينج فيصل إيبا لي
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