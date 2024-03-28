ثنائي إفريقي شاب في قائمة ساو باولو ببطولة كوبا ليبرتادوريس 2024

شهدت قائمة ساو باولو البرازيلي انضمام ثنائي إفريقي شاب في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024.

ويستعد ساو باولو للمشاركة في البطولة القارية الأكبر في أمريكا الجنوبية بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب كأس البرازيل.

ويتواجد في القائمة لوكاس مورا لاعب توتنام السابق وجيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الأسبق في قائمة الفريق المُلقب بـ "تريكولور".

قائمة ساو باولو شهدت ضم 50 لاعبا من بينهم 14 من فريق الشباب.

وانضم الغاني كينج فيصل البالغ 19 عاما والذي شارك في بطولة كأس ساو باولو للشباب -البطولة الأكبر للشباب في البرازيل- خلال 6 مباريات وسجل هدفين.

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ويشغل فيصل مركزي الجناح الأيمن والأيسر ويمتد تعاقده مع ساو باولو حتى 2026.

وتواجد أيضا إيبا لي لاعب وسط سنغالي يبلغ من العمر 21 عاما وشارك في بطولة الشباب خلال 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

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ويتواجد ساو باولو في المجموعة الثانية والتي تضم تاييريس كوردوبا الأرجنتيني وبرشلونة الإكوادوري وكوبريسال التشيلي.

Nossos 5️⃣0️⃣ atletas para a disputa da @LibertadoresBR! O Tricolor definiu a lista de inscritos, que conta com os 36 jogadores do elenco principal e 14 jovens atletas que atualmente estão em Cotia. A relação também tem novidades na numeração: o zagueiro Ferraresi optou por… pic.twitter.com/Lj9E1yipZe — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 28, 2024

ويستعد ساو باولو لمواجهة تاييريس الأرجنتيني في أولى جولات دور المجموعات فجر الجمعة المقبل.

ويمتلك ساو باولو 3 ألقاب تاريخية لكوبا ليبرتادوريس آخرها في 2005.