مساعد مدرب الحزم لـ في الجول: أتمنى ضم محمد هاني لأنه خامة نادرة

اختار عبد المجيد المسيمير مساعد مدرب الحزم السعودي، لاعبا مصريا يتمنى انضمامه لفريقه في دوري روشن.

وقال المسيمير في حوار خاص لـ FilGoal.com: "محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي، خامة نادرًا ما تجد مثله في السعودية".

وأشار مساعد مدرب الحزم، إلى أن هاني جذب انتباهه خلال المباريات التي تابعها للاعب.

وشارك محمد هاني ضمن فريق الأهلي الذي نجح خلال الموسمين الماضيين في الفوز على حساب اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف، وأمام الهلال السعودي برباعية نظيفة.

ولعب محمد هاني خلال الموسم الحالي 22 مباراة في كافة البطولات سجل هدفا في الدوري، وصنع هدفين في الدوري ودوري الأبطال.

ويحتل الحزم السعودي المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 24 مباراة.

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