خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري
الخميس، 28 مارس 2024 - 20:54
كتب : FilGoal
طرحت شركة تذكرتي تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري.
وتقام 7 مباريات لحساب الجولة بعد تأجيل مباراتي الأهلي ضد مودرن فيوتشر والزمالك ضد بلدية المحلة بسبب المشاركات القارية.
وجاءت مباريات الجولة 17
الجونة × المقاولون العرب
الإسماعيلي × سموحة
سيراميكا كليوباترا × زد
البنك الأهلي × الداخلية
إنبي × فاركو
المصري × الاتحاد
بيراميدز × طلائع الجيش
فتح باب الحجز لمباريات الاسبوع السابع عشر فى دوري النيل لموسم 2023/2024🏟️⚽️
للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG
لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID
15355📞 pic.twitter.com/3AzuzhmTtZ— Tazkarti (@Tazkarti) March 28, 2024
ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com
ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع . tazkarti.co/TOutlet
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