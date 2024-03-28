خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري

طرحت شركة تذكرتي تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري.

وتقام 7 مباريات لحساب الجولة بعد تأجيل مباراتي الأهلي ضد مودرن فيوتشر والزمالك ضد بلدية المحلة بسبب المشاركات القارية.

وجاءت مباريات الجولة 17

الجونة × المقاولون العرب

الإسماعيلي × سموحة

سيراميكا كليوباترا × زد

البنك الأهلي × الداخلية

إنبي × فاركو

المصري × الاتحاد

بيراميدز × طلائع الجيش

فتح باب الحجز لمباريات الاسبوع السابع عشر فى دوري النيل لموسم 2023/2024🏟️⚽️ للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRluP5 15355📞 pic.twitter.com/3AzuzhmTtZ — Tazkarti (@Tazkarti) March 28, 2024

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet