خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري

الخميس، 28 مارس 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

جماهير الإسماعيلي

طرحت شركة تذكرتي تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري.

وتقام 7 مباريات لحساب الجولة بعد تأجيل مباراتي الأهلي ضد مودرن فيوتشر والزمالك ضد بلدية المحلة بسبب المشاركات القارية.

وجاءت مباريات الجولة 17

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الجونة × المقاولون العرب

الإسماعيلي × سموحة

سيراميكا كليوباترا × زد

البنك الأهلي × الداخلية

إنبي × فاركو

المصري × الاتحاد

بيراميدز × طلائع الجيش

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

الدوري المصري تذكرتي
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