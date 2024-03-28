مدرب الصين السابق يعترف بتلقي رشاوى تتجاوز 10 ملايين دولار

اعترف تي لي مدرب منتخب الصين السابق بالذنب في تهمة تلقي رشاوى.

تي لي تولى تدريب المنتخب الصيني في الفترة من يناير 2020 إلى ديسمبر 2021.

التحقيقات مع تي لي جاءت ضمن حملة واسعة ضد الفساد الرياضي في الصين وخاصة في كرة القدم.

وأفادت محكمة هوبي في بيان يوم الخميس: "المدرب تي لي قبِل أكثر من 77 مليون يوان، ما يوازي 10.7 مليون دولار كرشاوي خلال الفترة من 2017 إلى 2021، وهي الفترة التي تشمل توليه تدريب فريق ووهان زال".

وأضاف بيان المحكمة "أدلى تي لي بأقواله النهائية حول الاتهامات، واعترف بالذنب وعبر عن ندمه".

وأوضح بيان المحكمة أن الحكم حول تي لي سيصدر في موعد لاحق.

يذكر أن المحكمة حكمت على شويوان تشن الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم بالسجن مدى الحياة لقبول رشاوي بقيمة 11 مليون دولار.

كان تشن قد اعترف في سبتمبر الماضي بأنه تلقى مبالغ كبيرة من عدة لاعبين، هو والمدرب تي لي.