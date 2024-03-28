النصر يفقد 3 لاعبين أمام الطائي

الخميس، 28 مارس 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

هدف رونالدو في شباك النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن ثلاثي النصر سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبد الله الخيبري سيغيب عن مباراة الفريق أمام الطائي.

ويلعب الفريقان ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي يوم السبت، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وأوضح التقرير أن الإصابات التي لحقت بكل لاعب بين الثلاثي في الفترة الماضية ما زال تأثيرها مستمر عليهم.

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وأضاف التقرير أن الثلاثي يحتاج إلى المزيد من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى الملاعب.

ويغيب الغنام منذ مباراة العالمي أمام العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الرابع من مارس الجاري.

فيما ظهر عبد الإله العمري للمرة الأخيرة أمام العين 11 من مارس في الإياب الآسيوي.

بينما تعرض الخيبري للإصابة قبل انطلاقة مباراة أهلي جدة يوم 15 من الشهر ذاته في الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في بطولة الدوري برصيد 56 نقطة خلف الهلال الذي يتصدر ب68 نقطة.

فيما يأتي الطائي في المرتبة الـ16 برصيد 22 نقطة.

وتلعب المباراة بين الطرفين السبت، على ملعب الأول بارك، بعد أن فاز النصر ذهابا في حائل بنتيجة 2-1.

وبحسب صحيفة الرياضية يستعيد فريق النصر 12 لاعبا دوليا خلال مران يوم الخميس تحضيرا لمواجهة الطائي.

ويأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس اللاعبين الدوليين العائدين لصفوف النصر أمام الطائي.

ويضم النصر 6 لاعب أجانب، على رأسهم رونالدو، انتهوا من تمثيل منتخبات بلادهم، و6 سعوديين عادوا مع المنتخب السعودي بعد مواجهة طاجيكستان.

النصر الدوري السعودي الطائي
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