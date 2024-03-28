سلة - الاتحاد السكندري يعيد ديكسون بعد 5 سنوات

الخميس، 28 مارس 2024 - 17:19

كتب : FilGoal

مايكل ديكسون

أعلن نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس ضم مايكل ديكسون محترف كرة السلة الذي يلعب لمنتخب جورجيا ومجنس من أمريكا.

ويلعب ديكسون في مركزي 1 و2.

وأفاد النادي في بيان أن ديكسون وقع على عقود انتقاله للفريق.

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وأوضح أن اللاعب وصل إلى مدينة الاسكندرية للخضوع للكشف الطبي قبل الانضمام لتدريبات الفريق.

وتوج ديكسون بلقب بطولة إفريقيا BAL والمقامة تحت رعاية NBA في الموسم قبل الماضي رفقة فريق اتحاد المنستير التونسي.

ويبلغ ديكسون من العمر 33 عاما وسبق له اللعب بالدوري التركي واليوناني والروسي.

ولعب ديكسون من قبل مع فريق الاتحاد السكندري في عام 2019 قبل أن يغادر في نفس العام لظروف أسرية.

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وحصد ديكسون جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا بنسخة الموسم قبل الماضي.

في مارس الماضي، توصل النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع مايكل ديكسون لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

الاتحاد السكندري كرة سلة مايكل ديكسون
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