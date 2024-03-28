نهاية موسم رامي بن سبعيني مع دورتموند

سيغيب الجزائري رامي بن سبعيني مدافع بروسيا دورتموند عن الفترة المتبقية من الموسم بسبب الإصابة.

وأصيب بن سبعيني خلال مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره البوليفي قبل أيام خلال فترة التوقف الدولي.

وقال إيدن تيرزيتش مدرب دورتموند في مؤتمر صحفي: "رامي بن سبعيني تعرض للإصابة في الرباط الداخلي للركبة مع منتخب الجزائر".

وأضاف "من غير المرجح أن يتمكن بن سبعيني من اللعب مرة أخرى هذا الموسم".

وتعرض بن سبعيني للإصابة في الركبة خلال ودية بوليفيا، قبل أن يغيب عن الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا بسبب هذه الإصابة.

يذكر أن رامي انتقل إلى دورتموند الصيف الماضي قادما من بروسيا مونشنجلادباخ.

وبدأ رامي بن سبعيني مسيرته الكروية مع نادي أتليتيك بارادو الجزائري، ومنه انتقل إلى ليرس البلجيكي ثم مونبيلييه الفرنسي.

وكذلك مر على ستاد ريين الفرنسي، ثم في ألمانيا مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأخيرا صاحب الـ28 عاما استقر به المطاف مع بوروسيا دورتموند بداية من الموسم الجاري.

ومع منتخب الجزائر لعب بنسبعيني 62 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.