في الجول يكشف كواليس تواجد لاعب ميلوول مع شباب الأهلي.. وآخر فلسطيني مقيد

ارتبط اسم الثنائي عمر رزق ورامز حفظ الله مع فريق شباب الأهلي مواليد 2003.

ويكشف لكم FilGoal.com كواليس تواجد الثنائي مع الفريق والمصير المنتظر.

عمر رزق هو لاعب يحمل الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، فهو من أب فلسطيني وأم مصرية.

بينما رامز حفظ الله والذي سبق له اللعب لمنتخب الشباب 2003 وصاحب الأزمة الشهيرة مع اتحاد الكرة والتي تسببت وقتها في اختياره للعب لمنتخب شباب المغرب، يتواجد لخوض فترة معايشة.

وبدأ رامز حفظ الله مشواره مع فريق ميلوول الإنجليزي.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز التفاصيل عن الثنائي:

عمر رزق

مدافع من مواليد 2003 من أب فلسطيني وأم مصرية، وتواجد في الأهلي قبل يناير الماضي.

وتم اختبار عمر رزق خلال فترة تواجده في الأهلي قبل أن يتم الاستقرار على قيده مع فريق الشباب.

وتسببت مشكلة بأوراقه في تأخيره قيده وتم الانتظار حتى تم الانتهاء من المشكلة وتم قيده بشكل طبيعي.

ولم يلعب عمر رزق أي مباراة مع فريق الشباب حتى الآن.

وينتظر الأهلي مصير فريق 2003 وموقف اتحاد الكرة من اللاعبين سواء تم السماح بقيدهم تحت السن أو تصعيدهم لقائمة الفريق الأول مباشرة.

وقتها سيتم اللجوء لمارسيل كولر المدير الفني لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

رامز حفظ الله

لاعب شباب ميلوول الإنجليزي السابق من مواليد 2003 لأب مصري وأم مغربية.

لعب حفظ الله مع ميلوول حتى صيف 2022 قبل أن ينتقل إلى بيتيرهيد الأسكتلندي.

ويعتبر حفظ الله حاليا لاعبا حرا بدون ناد.

ويخوض رامز حفظ الله فترة معايشة مع فريق شباب الأهلي وأبدى الأهلي إعجابه بقدرات اللاعب.

وتواجد رامز حفظ الله لفترة معايشة مع الأهلي خلال مارس الجاري أي بعد غلق فترة القيد بالناشئين وذلك سبب عدم لعبه مع فريق مواليد 2003.

ومن المنتظر أن يستمر حفظ الله مع فريق الشباب حتى نهاية الموسم قبل أن يتم عرضه على مارسيل كولر لاتخاذ قراره النهائي.

إذا اقتنع كولر بقدرات اللاعب سيتم قيده مع الفريق الأول، أما إذا فضّل عدم قيده مع الفريق سيتم الانتظار لقرار اتحاد الكرة بشأن مصير فرق مواليد 2003 لبحث إمكانية ضم كلاعب شاب أو رحيله دون قيد.

وكان رامز حفظ الله حديث وسائل الإعلام في 2020 عندما فضّل الانتقال إلى منتخب المغرب للشباب عن منتخب مصر بسبب أزمته مع اتحاد الكرة الذي طلب في خطابه مع ناديه الإنجليزي أن يتحمل اللاعب تكاليف السفر والإقامة.

ولم يلعب حفظ الله وقتها مع منتخب المغرب، لينضم بعدها لمنتخب شباب مصر ويلعب مباراة ودية في 2022.

وعانى حفظ الله من إصابة الفترة الأخيرة قبل أن يعود مع نهاية العام الماضي.