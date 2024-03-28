تنس طاولة - تتويج سيدات الزمالك بلقب البطولة العربية

الخميس، 28 مارس 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

سيدات الزمالك - تنس طاولة

حصد فريق سيدات الزمالك لتنس الطاولة لقب البطولة العربية للأندية والمقامة في مدينة جدة السعودية.

وتغلب فريق سيدات الزمالك على بتروجت بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

وتملك مصر فرصة الجمع بين لقبي الرجال والسيدات عندما يلعب إنبي مساء اليوم.

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ويواجه إنبي فريق اتحاد جدة السعودي بالمباراة النهائية لمنافسات الرجال.

ومثل فريق سيدات الزمالك كل من يسرا حلمي والأوكرانية مارجريتا بستوسكا وأميرة يسري وشهد سامح ومريم يونس.

وتقام البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة في نسختها الرابعة والثلاثين.

وحققت سيدات الزمالك الفوز على كل من الفتاة الكويتي والبصرة العراقي وعالي البحريني وحمادة الأردني وبتروجت المصري خلال مشوار التتويج باللقب.

تنس طاولة سيدات الزمالك
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