الدرجة الثانية - الإنتاج الحربي يفسخ تعاقده مع الألفي

فسخ الإنتاج الحربي تعاقده مع أحمد الألفي لاعب الفريق رغم انضمامه في بداية الموسم الجاري.

وشارك أحمد الألفي في ست مباريات فقط مع الفريق منذ انضمامه.

وقال مصطفى عبد المدير الفني للإنتاج الحربي لـ FilGoal.com: "فسخنا التعاقد مع أحمد الألفي لكثرة عدم التزامه خلال الفترة الأخيرة".

وتابع "الألفي شارك في ست مباريات فقط منذ انضمامه بداية الموسم الحالي، ويتبقى للفريق مباراتين".

ويتبقى للإنتاج الحربي مباراتين أمام كل من إيسترن كومباني وكهرباء الإسماعيلية في المجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني ب.

ويحتاج الإنتاج الحربي للفوز في المباراتين من أجل الصعود رسميا، إذ يحتل الفريق المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن كهرباء الإسماعيلية المتصدر.

ويضمن متصدري مجموعات القسم الثاني ب تواجدهم في دوري المحترفين، ويخوض أول كل مجموعة لقاء فاصل للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

إذ يلعب أول المجموعة الأولى أمام أول المجموعة الثانية ثم أول المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة وأخيرا متصدر الخامسة أمام نظيره متصدر السادسة.

ويصعد ثلاثة فرق مع ثالث دوري المحترفين لإقامة دورة رباعية يتأهل بطلها إلى الدوري الممتاز.