بسبب الإجهاد والصيام.. الأهلي يخضع لبرنامج غذائي خاص في تنزانيا

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن خضوع لاعبي الفريق لبرنامج غذائي خاص لتفادي ارتفاع الرطوبة في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا المرتقبة.

ويختتم الأهلي تدريباته في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا تحضيرا لمواجهة سيمبا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة، (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال طبيب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي، إن لاعبي الفريق يخضعون لبرنامج غذائي خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة، لتفادي ارتفاع الرطوبة في تنزانيا.

وأشار جاب الله إلى أن هناك برنامجا غذائيا محددا تم وضعه للاعبي الفريق، قبل الوصول إلى تنزانيا، بالتنسيق مع إيهاب علي استشاري التغذية والشيف المرافق للبعثة.

وأوضح جاب الله أهمية حصول اللاعبين على السوائل اللازمة والمكملات الغذائية؛ لتفادي الإجهاد والصيام وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا.

في المقابل يعقد مارسيل كولر مدرب الفريق محاضرة فيديو للاعبين عقب الانتهاء من تناول وجبة الإفطار مساء اليوم.

ويحاضر كولر اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

ويخوض الأهلي مواجهة سيمبا بعدما تأهل إلى ربع نهائي المسابقة كمتصدر للمجموعة الرابعة.