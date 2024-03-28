بسبب الإجهاد والصيام.. الأهلي يخضع لبرنامج غذائي خاص في تنزانيا

الخميس، 28 مارس 2024 - 13:13

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بلدية المحلة

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن خضوع لاعبي الفريق لبرنامج غذائي خاص لتفادي ارتفاع الرطوبة في تنزانيا قبل مواجهة سيمبا المرتقبة.

ويختتم الأهلي تدريباته في الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا تحضيرا لمواجهة سيمبا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة، (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال طبيب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي، إن لاعبي الفريق يخضعون لبرنامج غذائي خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة، لتفادي ارتفاع الرطوبة في تنزانيا.

وأشار جاب الله إلى أن هناك برنامجا غذائيا محددا تم وضعه للاعبي الفريق، قبل الوصول إلى تنزانيا، بالتنسيق مع إيهاب علي استشاري التغذية والشيف المرافق للبعثة.

وأوضح جاب الله أهمية حصول اللاعبين على السوائل اللازمة والمكملات الغذائية؛ لتفادي الإجهاد والصيام وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا.

لا يتوفر وصف.

في المقابل يعقد مارسيل كولر مدرب الفريق محاضرة فيديو للاعبين عقب الانتهاء من تناول وجبة الإفطار مساء اليوم.

ويحاضر كولر اللاعبين قبل خوض المران الرئيسي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

ويخوض الأهلي مواجهة سيمبا بعدما تأهل إلى ربع نهائي المسابقة كمتصدر للمجموعة الرابعة.

فيما حجز سيمبا التنزاني مقعدا في ربع النهائي بعدما حصد وصافة المجموعة الثانية وأطاح بالوداد المغربي.

وتقام المباراة على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام عاصمة تنزانيا والذي يستع إلى نحو 60 ألف متفرج.

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

فيما ستقام مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.

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