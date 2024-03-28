الزمالك: لن ننجرف للمحاولات الرخيصة من الهاربين.. وكلنا تركيز لحلم الكونفدرالية

الخميس، 28 مارس 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

شدد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على التركيز في دعم ومؤازرة الفريق لتحقيق حلم لقب الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه الرسمي "لن ننجرف أو ننزلق أو نلتفت للمحاولات الرخيصة والساذجة من الهاربين ومخالفي القانون الذين ثبت بالقطع ارتكابهم لمخالفات استوجبت العقوبة وفقا لحكم نهائي بات يعدد بالضرورة عنوانا للحقيقة".

وتابع "نؤكد أننا لن نسقط معهم في مستنقع التريند وكلنا تركيز في دعم ومؤازرة الفريق الأول لتحقيق حلم الكونفدرالية".

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - انتصار الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السيدات مران الزمالك - عودة السداسي الدولي وبرنامج تأهيلي لـ روقا الزمالك يعلن تعافي زيزو من الإصابة قبل مواجهة مودرن فيوتشر خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة فيوتشر والزمالك بالكونفدرالية

وشدد المتحدث الرسمي للنادي "مجلس إدارة نادي الزمالك لم ولن يتهاون يوما في استيفاء حقوق النادي دون أن تنقص مثقال ذرة بما يتفق مع الشرعية وصحيح القانون".

وكانت تصريحات محمود عبد المنعم "كهربا" التلفزيونية قد أثارت جدلا عندما صرح بالاتفاق على إنهاء أزمته مع الزمالك ودفع جزء من المبلغ وتقسيط الباقي.

ويستعد الزمالك لخوض ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري في مواجهة الذهاب.

بينما الإياب عقب أسبوع وتحديدا مساء الأحد 7 أبريل.

وحصل الزمالك على موافقة بحضور 15 ألف متفرج لمباراة الذهاب مقابل 30 ألف متفرج لمواجهة الإياب.

الزمالك الكونفدرالية أحمد سالم
نرشح لكم
حمزة علاء: كلنا نحلم بحراسة مرمى الأهلي.. وهذه نصيحة كولر مدرب الأهلي: تنتظرنا مهمة صعبة.. وافتقدنا إمام عاشور ولكن الكومي: لا يوجد عاقل يمكنه التقليل من تأثير غياب صلاح مع المنتخب.. وعقوبات المسابقات دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا المتحدث الإعلامي لـ سيمبا يطالب بالحضور الجماهيري الغفير في مواجهة الأهلي خالد عباس يوضح حقيقة إنشاء استاد جديد في العاصمة الإدارية مران الزمالك - عودة السداسي الدولي وبرنامج تأهيلي لـ روقا أشرف صبحي: تدخلنا بشكل حاسم في أمر حسام حسن وصلاح لسد الفجوة
أخر الأخبار
كرة يد - صالة العاصمة الإدارية تستضيف قمة الدوري بين الزمالك والأهلي 8 دقيقة | كرة يد
حمزة علاء: كلنا نحلم بحراسة مرمى الأهلي.. وهذه نصيحة كولر 38 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك: لن ننجرف للمحاولات الرخيصة من الهاربين.. وكلنا تركيز لحلم الكونفدرالية 49 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي: تنتظرنا مهمة صعبة.. وافتقدنا إمام عاشور ولكن ساعة | الكرة المصرية
الكومي: لا يوجد عاقل يمكنه التقليل من تأثير غياب صلاح مع المنتخب.. وعقوبات المسابقات ساعة | منتخب مصر
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا ساعة | الكرة المصرية
على رأسهم رونالدو.. النصر يستعيد 12 لاعبا دوليا قبل مواجهة الطائي ساعة | سعودي في الجول
ماتياس بيريرا يرفض العودة لـ الهلال 11 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر