الزمالك: لن ننجرف للمحاولات الرخيصة من الهاربين.. وكلنا تركيز لحلم الكونفدرالية

شدد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك على التركيز في دعم ومؤازرة الفريق لتحقيق حلم لقب الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه الرسمي "لن ننجرف أو ننزلق أو نلتفت للمحاولات الرخيصة والساذجة من الهاربين ومخالفي القانون الذين ثبت بالقطع ارتكابهم لمخالفات استوجبت العقوبة وفقا لحكم نهائي بات يعدد بالضرورة عنوانا للحقيقة".

وتابع "نؤكد أننا لن نسقط معهم في مستنقع التريند وكلنا تركيز في دعم ومؤازرة الفريق الأول لتحقيق حلم الكونفدرالية".

وشدد المتحدث الرسمي للنادي "مجلس إدارة نادي الزمالك لم ولن يتهاون يوما في استيفاء حقوق النادي دون أن تنقص مثقال ذرة بما يتفق مع الشرعية وصحيح القانون".

وكانت تصريحات محمود عبد المنعم "كهربا" التلفزيونية قد أثارت جدلا عندما صرح بالاتفاق على إنهاء أزمته مع الزمالك ودفع جزء من المبلغ وتقسيط الباقي.

ويستعد الزمالك لخوض ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري في مواجهة الذهاب.

بينما الإياب عقب أسبوع وتحديدا مساء الأحد 7 أبريل.

وحصل الزمالك على موافقة بحضور 15 ألف متفرج لمباراة الذهاب مقابل 30 ألف متفرج لمواجهة الإياب.