الكومي: لا يوجد عاقل يمكنه التقليل من تأثير غياب صلاح مع المنتخب.. وعقوبات المسابقات

رفض إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التقليل من تأثير غياب محمد صلاح مع منتخب مصر.

وكان منتخب مصر قد خسر نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد الهزيمة أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعدد الكومي إيجابيات معسكر منتخب مصر في مارس رغم الخسارة أمام كرواتيا.

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "معسكر منتخب مصر الأخير شهد العديد من الإيجابيات أبرزها عودة الجماهير للمدرجات لدعم المنتخب وهو ما كنا ننادي به".

وتابع "لأول مرة منذ مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم نرى الحضور الجماهيري بتلك الصورة وسنبني على ذلك في الفترة المقبلة".

وكشف "هذه أول تجربة فنية تحت قيادة حسام حسن وطبيعي أن يتم تجربة عدد من اللاعبين ودراسة عناصر المنتخب، ومواجهة كرواتيا أمام ثالث النسخة الأخيرة من كأس العالم ورغم الخسارة بالتأكيد هناك إيجابيات، وطبيعي أن تظهر سلبيات وهو الهدف من المباريات الودية".

وشدد الكومي "معسكر مارس شهد بعض الغيابات، ولا يوجد عاقل يمكنه القول أن غياب محمد صلاح غير مؤثر، بل على العكس المنتخب في حاجة لقائد مثلما هو الحال لكرواتيا مع لوكا مودريتش".

وواصل "نحتاج عودة صلاح وأيضا محمد الشناوي الذي يمنح ثقة وأمان في حراسة المرمى وكل من إمام عاشور وزيزو بعد الإصابة، والجميع سيشكل الفارق مع الجهاز الفني الجديد".

أما عن تدخل وزير الرياضة فأجاب "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لا يدخر جهدا في إصلاح أي أمر يتعلق بكرة القدم، وأثق في تواجد محمد صلاح المعسكر المقبل".

وبالحديث عن الفترة المقبلة أوضح "أي طلبات سيتقدم بها الجهاز الفني للمنتخب سيستجيب الاتحاد المصري لها، وهناك جلسة ستجمعنا مع حسام حسن لتقديم تقريره عن المشاركة في كأس عاصمة مصر".

وبسؤاله عن قرار قضية محمد الشيبي وحسين الشحات قال: "الأمر بالكامل في لجنة الانضباط ولا أعلم تفاصيل التحقيقات وموعد إصدار القرار".

أما عن عقوبات نهائي كأس مصر فأوضح "بكل تأكيد لجنة المسابقات ستتخذ قرارها بعد تفريغ تقرير مراقب المباراة وسيتم إصدار القرار بعد اجتماع لجنة المسابقات".

واختتم الكومي تصريحاته "لن يكون هناك أي مجاملة لأي ناد على حساب الآخر".

الخطوة المقبلة

وبعد نهاية كأس عاصمة مصر الدولية الودية، يستعد منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 في توقف يونيو المقبل.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 3 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

بينما يحل الفراعنة ضيوفا على غينيا بيساو يوم 11 يونيو ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو.