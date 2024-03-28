دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سيمبا

الخميس، 28 مارس 2024 - 11:04

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفضة لاعب الأهلي ضد سيمبا

يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي مواجهة سيمبا بعدما تأهل إلى ربع نهائي المسابقة كمتصدر للمجموعة الرابعة.

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فيما حجز سيمبا التنزاني مقعدا في ربع النهائي بعدما حصد وصافة المجموعة الثانية وأطاح بالوداد المغربي.

وتقام المباراة على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام عاصمة تنزانيا والذي يستع إلى نحو 60 ألف متفرج.

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع النهائي كاملا كالتالي:

حكم ساحة: توم أبو نجيل (جنوب إفريقيا)

مساعد أول: زاخيلي سويلا (جنوب إفريقيا)

مساعد ثان: يمبيناينا اندرياتياناريفيلو (مدغشقر)

حكم رابع: الفريد تشافاني (جنوب إفريقيا)

تقنية الفيديو: الموريتاني دحان بيدا ويعاونه أحمد امتيزال هيرال من موريشيوس.

وسبق أن أدار الحكم توم أبو نجيل، مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

فيما ستقام مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.

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