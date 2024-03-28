على رأسهم رونالدو.. النصر يستعيد 12 لاعبا دوليا قبل مواجهة الطائي

الخميس، 28 مارس 2024 - 10:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - أهلي جدة

يواصل نادي النصر لتحضيراته لخوض المواجهة المرتقبة ضد الطائي في الدوري السعودي.

ويلعب النصر أمام الطائي يوم السبت ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" يستعيد فريق النصر 12 لاعبا دوليا خلال مران اليوم الخميس تحضيرا لمواجهة الطائي.

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ويأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس اللاعبين الدوليين العائدين لصفوف النصر أمام الطائي.

ويضم النصر 6 لاعب أجانب، على رأسهم رونالدو، انتهوا من تمثيل منتخبات بلادهم، و6 سعوديين عادوا مع المنتخب السعودي بعد مواجهة طاجيكستان.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة.

فيما يتواجد الطائي في المركز الـ16 برصيد 22 نقطة في المسابقة التي يتصدرها الهلال برصيد 68 نقطة.

رونالدو النصر الطائي
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