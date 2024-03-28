ماتياس بيريرا يرفض العودة لـ الهلال

يرغب ماتيوس بيريرا لاعب الهلال السعودي المعار لنادي كروزيرو في الاستمرار بالدوري البرازيلي.

ويلعب بيريرا ضمن صفوف كروزيرو معارا من الهلال الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وقال برونو فاليرو المسؤول الإعلامي لنادي كروزيرو عبر صحيفة الرياضية السعودية: "ماتيوس بيريرا سعيد معنا ويريد الاستمرار هنا".

واستدرك " لكنه يعلم بأن لديه عقدا مع نادي الهلال، أي لا بد من إنهاء الأمر مع النادي السعودي".

بيريرا انضم لصفوف الهلال في صيف 2021 قادما من وست بروميتش الإنجليزي مقابل نحو 16 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية آنذاك.

ولعب بيريرا موسم ونصف بقميص الهلال ونجح في التتويج معه بدوري أبطال آسيا قبل أن يلعب النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا لنادي الوحدة الإماراتي.

وانتقل بيريرا للدوري البرازيلي وانضم لصفوف كروزيرو على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجاري.

صاحب الـ27 عاما شارك خلال 10 مباريات بالموسم الحالي وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.

يذكر أن بيريرا كان أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي قبل انتقاله لصفوف الهلال وارتبط اسمه بالانتقال لصفوف أرسنال وتشيلسي لكنه قرر خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي.