بيلد: فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش

الخميس، 28 مارس 2024 - 01:21

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدفه مع إنتراخت فرانكفورت ضد باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

حدد نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني سعر بيع عمر مرموش في الصيف المقبل.

وارتبط اسم مرموش مؤخرا بالرحيل عن النادي الألماني في ظل تألقه بقميصه.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن فرانكفورت حدد قيمة بيع اللاعب المطلوبة بـ 50-60 مليون يورو.

ويتصدر مرموش ترتيب هدافي الفريق برصيد 15 هدفا بعدما انضم قادما في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن مرموش جذب سابقا أنظار ليفربول وتوتنام ونيوكاسل وأرسنال.

ويرغب فرانكفورت في الإبقاء على مرموش لمدة موسم واحد على الأقل.

وساهم مرموش في 21 هدفا خلال 33 مباراة بقميص فريقه الموسم الجاري بواقع 15 هدفا وصناعة 6 في جميع المسابقات.

وتواجد مرموش مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية، وشارك في مواجهتي نيوزيلندا وكرواتيا أساسيا دون أن يسجل أو يصنع.

ويستعد مرموش لمواجهة يونيون برلين في الجولة 27 من الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس برصيد 40 نقطة بفارق 30 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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