كرة طائرة - انتصار الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السيدات

نجح فريقا الأهلي والزمالك لسيدات الكرة الطائرة في تحقيق الانتصار بذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على سبورتنج بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة نجحت سيدات الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة.

وأقيمت مباريات ذهاب نصف نهائي دوري السيدات للكرة الطائرة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويقام نصف نهائي دوري الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وتغلبت سيدات الأهلي على سبورتنج بنتيجة (25-17، 25-18، 25-20).

بينما تغلبت سيدات الزمالك على سموحة بنتيجة (25-22، 25-20، 25-18).

وتقام منافسات الجولة الثانية من نصف النهائي اليوم الخميس على صالة حسن مصطفى.

وكان نهائي النسخة الماضية من الدوري بين فريقي الأهلي والزمالك.

وحقق وقتها سيدات الأهلي لقب الدوري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباريات.