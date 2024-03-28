مدرب الجزائر: نجم ميلان ليس ضمن حساباتنا

شدد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر على أن ياسين عدلي لاعب ميلان الإيطالي ليس ضمن حساباته.

وأثار عدلي الجدل عقب تصريحاته بتفضيل تمثيل المنتخب الفرنسي على حساب الجزائر.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي: "عدلي ليس معنا حاليا و لا أستطيع الحديث عن لاعب لا يتواجد معنا، عدلي لا يدخل ضمن حساباتنا حاليا".

وأضاف "الوقت ليس كاف للحديث عن أمور أخرى، يجب التركيز على معسكر شهر يونيو و اختيار التشكيلة التي احتاجها لدخول المنافسة الرسمية و تصفيات كأس العالم".

اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ولد في فرنسا لأبوين من الجزائر.

وقال عدلي في مؤتمر صحفي بوقت سابق: "كلاعب، أريد أن ألعب على أعلى مستوى، لذا فإن اللعب لمنتخب فرنسا هو هدفي الأساسي بالطبع".

وأضاف "سأشرح قراري لاحقًا، لكن هذا ليس الوقت المناسب".

عدلي لعب في صفوف منتخبات فرنسا السنية، وحاول المنتخب الجزائري ضمه في أكثر من مناسبة بسبب أصوله الجزائرية.

وارتدى ياسين عدلي قمصان منتخبات فرنسا دون 16 و17 و18 و19 و20 عاما في 49 مباراة.

وسجل لاعب باريس سان جيرمان 15 هدفا بقمصان منتخبات الديوك.