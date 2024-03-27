خالد عباس يوضح حقيقة إنشاء استاد جديد في العاصمة الإدارية

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

استاد عاصمة مصر - العاصمة الإدارية

أوضح خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية حقيقة بناء استاد آخر في العاصمة الإدارية بجانب استاد مصر.

وانتشرت بعض التقارير حول الشروع في بناء استاد آخر في العاصمة الإدارية يتسع لـ 40 ألف مشجع.

وقال عباس عبر قناة صدى البلد: "بناء استاد جديد في العاصمة الإدارية؟ منذ أسبوعين تصدر أخبار غير دقيقة، ولا أعتقد أننا بحاجة لبناء استاد آخر، ويتم تداول الأخبار بشكل غير صحيح".

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وأضاف "تم طرح المدينة الرياضية على أكبر الشركات العالمية لإدارة المنشأت الرياضية، وتم اختيار إحدى الشركات الكبرى لإدارة المدينة بالكامل وسيتم الإعلان قريبا".

وأتم "ستكون الشركة مسؤولة عن الصيانة والتشغيل ووضع الجداول العالمية لتصبح المدينة الرياضية مقرا للبطولات بشكل دوري".

وسبق أن قال زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا لقناة أون تايم سبورتس: "استاد مصر أكثر من رائع وهو من أفضل الملاعب التي رأيتها في حياتي، أتمنى أن يكون في بلادي استاد مثل ذلك".

وأضاف "أشكر مصر على الضيافة فقضينا هنا أسبوعا رائعا، كنت هنا منذ 14 عاما عندما كنت مدربا لمنتخب السعودية وزرت الأهرامات".

واستضاف استاد مصر في العاصمة الإدارية لأول مرة مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت المباراة الأولى التي يستضيفها الملعب فوز مصر على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وفي اللقاء الثاني خسر منتخب مصر بنتيجة 4-2 من كرواتيا في نهائي البطولة.

ويتسع الملعب لأكثر من 93 ألف مشجع، ويعد ثاني أكبر ملعب في إفريقيا.

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