مران الزمالك - عودة السداسي الدولي وبرنامج تأهيلي لـ روقا

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 23:48

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك

واصل فريق الزمالك تدريباته بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعقد جوميز جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر.

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وشرح المدير الفني البرتغالي التعليمات المطلوب من اللاعبين تنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمواجهة المرتقبة المقبلة .

وشهدت تدريبات الزمالك، انتظام مصطفى شلبي ومحمد عواد ثنائي منتخب مصر في التدريبات.

كما شارك الثنائي الدولي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي في التدريبات الجماعية، عقب مشاركة الثنائي مع منتخب بلادهما في بطولة كأس عاصمة مصر.

ووضع جوميز برنامجاً تأهيلياً خاصاً للثنائي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة لاعبا الأبيض عقب عودتهما من السعودية بعد المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.

في المقابل خاض محمد أشرف روقا لاعب الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة، للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

الزمالك مودرن فيوتشر
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