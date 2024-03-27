أشرف صبحي: تدخلنا بشكل حاسم في أمر حسام حسن وصلاح لسد الفجوة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تدخله لحل ما يثار عن أزمة بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح قائد المنتخب.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأشار صبحي أن التدخل كان بشكل حاسم من أجل عدم ترك الأمر لوسائل الإعلام وصناعة فجوة بين الطرفين.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "كرد حاسم على علاقة حسام حسن ومحمد صلاح، تم اختيار جهاز فني وطني، ومحمد صلاح نجم وصل إلى أعلى مسافة لنجم مصري وعربي".

وكشف وزير الرياضة "اللاعب حدثت له إصابة وإذا تركنا الأمر لوسائل الإعلام سيصنع فجوة وهنا تدخلنا بشكل حاسم، ووافق حسام حسن على استمرار صلاح مع فريقه للتأهيل".

وأوضح "صلاح أبلغني بغيابه عن معسكر مارس بسبب وجود شرح مكان الإصابة وستتدرج مشاركته الفترة المقبلة، وهنا تم تقدير الأمر من الجهاز الفني".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "إن شاء الله صلاح سيتواجد في معسكر يونيو، وحسام حسن بالمؤتمر الصحفي أوضح أن المنتخب سيكون أفضل بعد انضمام العناصر الغائبة سواء صلاح أو المصابين".

وخسر منتخب مصر أمام كرواتيا في المباراة النهائية بكأس عاصمة مصر الدولية الودية بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدورة الدولية الودية.

الخطوة المقبلة

وبعد نهاية كأس عاصمة مصر الدولية الودية، يستعد منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 في توقف يونيو المقبل.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 3 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

بينما يحل الفراعنة ضيوفا على غينيا بيساو يوم 11 يونيو ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو.