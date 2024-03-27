جيريمي مينيز يفسخ تعاقده مع باري

أعلن نادي باري الإيطالي فسخ تعاقد نجمه جيريمي مينيز بالتراضي بين الطرفين.

جيريمى مينيز النادي : بوردو باري

لاعب منتخب فرنسا السابق ينتهي تعاقده مع باري في نهاية الموسم الجاري، ولكن فضّل الطرفين إنهاء العلاقة مبكرا.

وانضم مينيز إلى باري في صفقة انتقال حر صيف 2023 قادما من ريجيانا.

وعانى مينيز مع باري حيث شارك في 10 مباريات وسجل هدفا وحيدا فقط، وعانى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أبعده عن الملاعب لمدة 125 يوما.

وتمنى النادي في بيانه "تعافي اللاعب من الإصابة"، وهو ربما ما يعني تكرار الإصابة مجددا حيث لم يخض آخر 3 مباريات مع الفريق.

وترك مينيز فريقه باري في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة من 30 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ولعب الجناح الفرنسي من قبل بقميص روما ثم ميلان في إيطاليا دون أن يحقق ألقابا مع الفريقين.

وجاءت أبرز مواسم الفرنسي بقميص موناكو ثم باريس سان جيرمان الذي حقق معه 5 ألقاب ثم كلوب أمريكا المكسيكي الذي حقق معه لقبين قبل أن تُنهى الإصابة مسيرته المكسيكية.

دوليا سجل هدفين فقط بقميص منتخب فرنسا في 24 ظهورا دوليا.