حجازي وبنزيمة يعززان صفوف اتحاد جدة أمام الفيحاء

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

تأكدت جاهزية أحمد حجازي وكريم بنزيمة ثنائي اتحاد جدة لخوض المواجهة المرتقبة أمام الفيحاء.

ويلعب اتحاد جدة أمام الفيحاء يوم الجمعة ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك أحمد حجازي في تدريبات اتحاد جدة عقب فراغه من التواجد مع منتخب مصر خلال بطولة كأس عاصمة مصر.

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في المقابل تعافى كريم بنزيمة من الإصابة في أسفل الظهر التي غيبته عن المباريات الماضية لناديه.

وجاءت عودة حجازي في الوقت المناسب خاصة بعد إصابة سعد آل موسى مدافع الاتحاد الذي سيغيب عن المباراة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة.

فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 32 نقطة في المسابقة التي يتصدرها الهلال برصيد 68 نقطة.

أحمد حجازي الدوري السعودي
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