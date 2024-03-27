مران الأهلي - تدريبات بدنية للتخلص من إجهاد السفر

اختتم فريق الأهلي مرانه الأول في تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وبدأ الأهلي مرانه بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أنديس إندويا مخطط الأحمال للتخلص من إجهاد السفر من القاهرة إلى تنزانيا والتي استغرقت ست ساعات.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.

ويترأس بعثة الأهلي حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وشهدت القائمة عودة محمود متولي بعد فترة طويلة من الغياب، وأيضا أحمد عبد القادر.

وانضم كذلك حسين الشحات للقائمة بعد تعافيه من الإصابة في العضلات التي غادر بسببها معسكر منتخب مصر قبل أيام.

واستمر غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي للتأهيل.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – محمود متولي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد – حسين الشحات – كريم فؤاد - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست – بيرسي تاو – رضا سليم