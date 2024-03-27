تقرير: لجنة الانضباط الجزائرية تحقق في مباراة شهدت 9 أهدافا بالدوري

قررت لجنة الانضباط الجزائرية التحقيق بشأن مباراة الاتحاد السوفي ومولودية البيض والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 5-4 في الجولة 21 من الدوري الجزائري.

وتقدم مولودية البيض بنتيجة 5-0 في الشوط الأول وسجل الاتحاد السوفي رباعية في الشوط الثاني.

وبحسب قناة "النهار" الجزائرية أظهرت صور وفيديوهات تلك المباراة، تساهل كبير من لاعبي الاتحاد السوفي. وأبرزها كرة الهدف الخامس حينما استدار المدافع وفسح المجال أمام لاعب البيض من أجل التسجيل.

وأشار التقرير إلى توجيه لجنة الانضباط الدعوة لخماسي الاتحاد السوفي، زيدان أيمن وبلغمري ومكراز فيصل وبلخضر عزيز والليبي محمد الغنيمي إلى جانب الأمين العام للفريق.

كما تم في المقابل استدعاء خماسي مولودية البيض، مرسلي عبد القادر وبحوصي عبد الجليل وبركة محمد الأمين وسيديري محند ومسعدي محمد الهادي إلى جانب الأمين العام للفريق.

وحددت اللجنة الانضباطية يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل المقبل، موعدا للاستماع إلى أقوال الأطراف الذين تم استدعاؤهم في هذه القضية.

وبات الاتحاد السوفي على أعتاب الهبوط للدرجة الثانية حيث يمتلك 7 نقاط من 21 جولة وبفارق 13 عن مراكز البقاء قبل 9 جولات على النهاية.

بينما يحتل مولودية البيض المركز السابع برصيد 28 نقطة.