الزمالك يعلن تعافي زيزو من الإصابة قبل مواجهة مودرن فيوتشر

تعافى أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك من الإصابة وعاد للمشاركة في تدريبات فريقه تحضيرا لمواجهة مودرن فيوتشر.

وتعرض زيزو للإصابة للإصابة في كاحل القدم خلال مواجهة نهائي كأس مصر التي حسمها الأهلي بهدفين دون رد.

وأعلن الزمالك مشاركة زيزو في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة في كاحل القدم.

وشارك زيزو في تدريبات الزمالك عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة.

وشارك زيزو في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية، بعد الاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة.