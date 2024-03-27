الرسالة الأولى من وسام أبو علي بعد قرار تمثيل منتخب فلسطين
الأربعاء، 27 مارس 2024 - 22:22
كتب : FilGoal
أعرب وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي عن سعادته البالغة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأحقيته في تمثيل منتخب فلسطين.
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تمثيل وسام أبو لاعب الأهلي لمنتخب الفدائي.
وكتب أبو علي في الاستوري الخاص به على إنستجرام: "فخور ويشرفني أن أكون قادرا على تمثيل هذا البلد. إنه من أجل كل فلسطيني هناك".
وجاءت موافقة فيفا بناء على طلب الاتحاد الفلسطيني بتحويل جنسية أبو علي الرياضية من الدنمارك إلى فلسطين.
ومثل أبو علي منتخبات الأعمار السنية للدنمارك ولم يمثل الفريق الأول لأي منتخب حتى الآن.
نرشح لكم
خالد عباس يوضح حقيقة إنشاء استاد جديد في العاصمة الإدارية مران الزمالك - عودة السداسي الدولي وبرنامج تأهيلي لـ روقا أشرف صبحي: تدخلنا بشكل حاسم في أمر حسام حسن وصلاح لسد الفجوة مران الأهلي - تدريبات بدنية للتخلص من إجهاد السفر الزمالك يعلن تعافي زيزو من الإصابة قبل مواجهة مودرن فيوتشر لجنة مشتركة للتعاون بين الأهلي والهلال السوداني بيراميدز يجدد عقد كريم حافظ رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر
أخر الأخبار
جيريمي مينيز يفسخ تعاقده مع باري 38 دقيقة | الكرة الأوروبية