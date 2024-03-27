الرسالة الأولى من وسام أبو علي بعد قرار تمثيل منتخب فلسطين

أعرب وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي عن سعادته البالغة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأحقيته في تمثيل منتخب فلسطين.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تمثيل وسام أبو لاعب الأهلي لمنتخب الفدائي.

وكتب أبو علي في الاستوري الخاص به على إنستجرام: "فخور ويشرفني أن أكون قادرا على تمثيل هذا البلد. إنه من أجل كل فلسطيني هناك".

وجاءت موافقة فيفا بناء على طلب الاتحاد الفلسطيني بتحويل جنسية أبو علي الرياضية من الدنمارك إلى فلسطين.

ومثل أبو علي منتخبات الأعمار السنية للدنمارك ولم يمثل الفريق الأول لأي منتخب حتى الآن.

وانضم أبو علي للأهلي قادما من فريق سيريوس السويدي في شهر يناير الماضي.