لجنة مشتركة للتعاون بين الأهلي والهلال السوداني

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 22:10

كتب : حسام نور الدين

وفد الهلال السوداني يزور الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي اليوم الأربعاء، وفد نادي الهلال السوداني برئاسة هشام السوباط.

ولبى مجلس إدارة الهلال دعوة الأهلي للإفطار، والاتفاق على بروتوكول التعاون المشترك بين الناديين.

وتهدف اتفاقية التعاون بين الناديين إلى تعزيز العلاقات من خلال التعاون المستقبلي، وتم التواصل والاتفاق على مشروع يتضمن العديد من الملفات المهمة، من بينها تطوير فرق براعم وأكاديميات كرة القدم بالنادي.

أخبار متعلقة:
بايرن يعلن آخر تطورات إصابة هاري كين قبل قمة دورتموند إندريك.. رسالة إلى أخي جوان جيسوس بعد براءة أتشربي: لا أشعر بالحماية بأي شكل بهذا القرار بيراميدز يجدد عقد كريم حافظ

وناقش الناديان أيضًا بعض الملفات التي تتضمن مقترحات لتعظيم سبل التعاون خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل في القضايا المطروحة رياضيًّا، والمستوى الطبي والتأهيلي.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏طاولة‏‏

وكذلك تبادل الخبرات الإعلامية، وتنظيم عروض عضويات بالنادي، وتبادل فترات المعايشة للاعبين والمدربين والإداريين.

يذكر أن فريق النادي الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي الهلال
نرشح لكم
خالد عباس يوضح حقيقة إنشاء استاد جديد في العاصمة الإدارية مران الزمالك - عودة السداسي الدولي وبرنامج تأهيلي لـ روقا أشرف صبحي: تدخلنا بشكل حاسم في أمر حسام حسن وصلاح لسد الفجوة مران الأهلي - تدريبات بدنية للتخلص من إجهاد السفر الزمالك يعلن تعافي زيزو من الإصابة قبل مواجهة مودرن فيوتشر الرسالة الأولى من وسام أبو علي بعد قرار تمثيل منتخب فلسطين بيراميدز يجدد عقد كريم حافظ رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر
أخر الأخبار
خالد عباس يوضح حقيقة إنشاء استاد جديد في العاصمة الإدارية 20 دقيقة | منتخب مصر
مران الزمالك - عودة السداسي الدولي وبرنامج تأهيلي لـ روقا 24 دقيقة | الكرة المصرية
أشرف صبحي: تدخلنا بشكل حاسم في أمر حسام حسن وصلاح لسد الفجوة 30 دقيقة | منتخب مصر
جيريمي مينيز يفسخ تعاقده مع باري 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
حجازي وبنزيمة يعززان صفوف اتحاد جدة أمام الفيحاء 49 دقيقة | سعودي في الجول
مران الأهلي - تدريبات بدنية للتخلص من إجهاد السفر ساعة | الكرة المصرية
تقرير: لجنة الانضباط الجزائرية تحقق في مباراة شهدت 9 أهدافا بالدوري ساعة | الوطن العربي
الزمالك يعلن تعافي زيزو من الإصابة قبل مواجهة مودرن فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر