لجنة مشتركة للتعاون بين الأهلي والهلال السوداني

استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي اليوم الأربعاء، وفد نادي الهلال السوداني برئاسة هشام السوباط.

ولبى مجلس إدارة الهلال دعوة الأهلي للإفطار، والاتفاق على بروتوكول التعاون المشترك بين الناديين.

وتهدف اتفاقية التعاون بين الناديين إلى تعزيز العلاقات من خلال التعاون المستقبلي، وتم التواصل والاتفاق على مشروع يتضمن العديد من الملفات المهمة، من بينها تطوير فرق براعم وأكاديميات كرة القدم بالنادي.

وناقش الناديان أيضًا بعض الملفات التي تتضمن مقترحات لتعظيم سبل التعاون خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل في القضايا المطروحة رياضيًّا، والمستوى الطبي والتأهيلي.

وكذلك تبادل الخبرات الإعلامية، وتنظيم عروض عضويات بالنادي، وتبادل فترات المعايشة للاعبين والمدربين والإداريين.

يذكر أن فريق النادي الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.