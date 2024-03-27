بايرن يعلن آخر تطورات إصابة هاري كين قبل قمة دورتموند

كشف بايرن ميونيخ آخر تطورات إصابة نجمه الإنجليزي هاري كين قبل مواجهة بوروسيا دورتموند المرتقبة.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ

ويلعب بايرن أمام دورتموند يوم السبت المقبل ضمن الجولة 27 بالدوري الألماني.

وأعلن بايرن عبر موقعه الرسمي، عودة هاري كين للمشاركة في جزء من تدريبات الفريق اليوم الأربعاء تحضيرا لمواجهة دورتموند.

وأوضح بايرن أن كين عاد للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم.

وكان هاري كين قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال مواجهة بايرن أمام دارمشتات يوم 16 مارس الجاري.

ويتصدر هاري كين جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي بالدوري الألماني برصيد 31 هدفا.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة.

فيما يتواجد دورتموند في المركز الرابع برصيد 50 نقطة في المسابقة التي يتصدرها باير ليفركوزن برصيد 70 نقطة.