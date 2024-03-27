بايرن يعلن آخر تطورات إصابة هاري كين قبل قمة دورتموند

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

هاري كين

كشف بايرن ميونيخ آخر تطورات إصابة نجمه الإنجليزي هاري كين قبل مواجهة بوروسيا دورتموند المرتقبة.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

ويلعب بايرن أمام دورتموند يوم السبت المقبل ضمن الجولة 27 بالدوري الألماني.

وأعلن بايرن عبر موقعه الرسمي، عودة هاري كين للمشاركة في جزء من تدريبات الفريق اليوم الأربعاء تحضيرا لمواجهة دورتموند.

أخبار متعلقة:
إندريك.. رسالة إلى أخي بيراميدز يجدد عقد كريم حافظ الدوري السعودي - الشباب يستعيد راكيتيتش في دربي الهلال هوجو بروس يكشف حقيقة مفاوضات تونس

وأوضح بايرن أن كين عاد للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم.

وكان هاري كين قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال مواجهة بايرن أمام دارمشتات يوم 16 مارس الجاري.

ويتصدر هاري كين جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي بالدوري الألماني برصيد 31 هدفا.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة.

فيما يتواجد دورتموند في المركز الرابع برصيد 50 نقطة في المسابقة التي يتصدرها باير ليفركوزن برصيد 70 نقطة.

هاري كين بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
جوان جيسوس بعد براءة أتشربي: لا أشعر بالحماية بأي شكل بهذا القرار توريس: صلاح من أفضل اللاعبين في العالم آخر 10 سنوات.. وكان بحاجة لفريق مميز مثل ليفربول والده: أتمى أن أرى لويس دياز في مدريد.. لا تفقدوا الأمل تقرير: رغم صعوبة تعيينه.. مانشستر يونايتد مهتم بالحديث مع جاري أونيل عن تدريب الفريق بعد ارتباط اسمه بـ مانشستر يونايتد.. دي ليخت يقلل من احتمالات رحيله عن بايرن ساوثجيت: أكره إعادة اللاعبين إلى الأندية مصابين.. ونشعر بخيبة أمل بسبب ستونز رقم قياسي لـ كوبي ماينو مع إنجلترا.. وإشادة من بيلينجهام وساوثجيت حوار ميسي: سألعب كرة القدم لأطول فترة.. ولم أرغب في الرحيل عن برشلونة
أخر الأخبار
الرسالة الأولى من وسام أبو علي بعد قرار تمثيل منتخب فلسطين 12 دقيقة | الكرة المصرية
لجنة مشتركة للتعاون بين الأهلي والهلال السوداني 24 دقيقة | الكرة المصرية
بايرن يعلن آخر تطورات إصابة هاري كين قبل قمة دورتموند 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - سبورتنج لـ في الجول: اعتذرنا عن عدم المشاركة في السوبر الإفريقي لظروف اقتصادية 45 دقيقة | كرة يد
إندريك.. رسالة إلى أخي 47 دقيقة | أمريكا
جوان جيسوس بعد براءة أتشربي: لا أشعر بالحماية بأي شكل بهذا القرار ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - منتخب مصر للشباب في المجموعة الرابعة ببطولة العالم تحت 17 عاما ساعة | كرة سلة
بيراميدز يجدد عقد كريم حافظ ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر