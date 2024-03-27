كرة يد - سبورتنج لـ في الجول: اعتذرنا عن عدم المشاركة في السوبر الإفريقي لظروف اقتصادية

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 21:48

كتب : هاني العوضي

عمرو فتحي - عضو مجلس إدارة سبورتنج

سبورتنج كرة يد كأس السوبر الإفريقي السوبر الإفريقي لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك وخسارة البنك الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري كرة يد - ديفيز: الصلاة أكثر ما أبهرني في مصر.. وصُمت من أجل الدوري كرة يد - بطلات الثنائية المحلية.. سيدات الأهلي يتوجن بلقب الكأس على حساب الشمس كرة يد - سيدات الأهلي يواجهن الشمس في نهائي الكأس كرة يد - منتخب مصر يحقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل موعد نهائي كأس مصر للسيدات كرة يد - مصدر من الزمالك لـ في الجول: كريم هنداوي يدعمنا بالسوبر وكأس الكؤوس يد - مصر تعبر بنين وتتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية
أخر الأخبار
مران الأهلي - تدريبات بدنية للتخلص من إجهاد السفر 53 ثاتيه | الكرة المصرية
تقرير: لجنة الانضباط الجزائرية تحقق في مباراة شهدت 9 أهدافا في الدوري 2 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك يعلن تعافي زيزو من الإصابة قبل مواجهة مودرن فيوتشر 14 دقيقة | الكرة المصرية
الرسالة الأولى من وسام أبو علي بعد قرار تمثيل منتخب فلسطين 40 دقيقة | الكرة المصرية
لجنة مشتركة للتعاون بين الأهلي والهلال السوداني 51 دقيقة | الكرة المصرية
بايرن يعلن آخر تطورات إصابة هاري كين قبل قمة دورتموند ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - سبورتنج لـ في الجول: اعتذرنا عن عدم المشاركة في السوبر الإفريقي لظروف اقتصادية ساعة | كرة يد
إندريك.. رسالة إلى أخي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر