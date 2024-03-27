جوان جيسوس بعد براءة أتشربي: لا أشعر بالحماية بأي شكل بهذا القرار

انتقد البرازيلي جوان جيسوس مدافع نابولي قرار المحكمة ببراءة فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر من تهمة العنصرية، حيث أوضح إنه "لا يشعر بالحماية".

واندلعت أزمة بين أتشيربي وجوان جيسوس لاعب نابولي في مباراة الفريقين قبل فترة التوقف الدولي شهر مارس الجاري.

وكان المدافع الإيطالي قد وجه كلمات قوية لجيسوس إذ قال له: "سأضربك حتى تكون مثل اللون الأسود والأزرق".

ومن هنا اعترض جيسوس على تلك الكلمة واعتبرها عنصرية، وتعتبر هذه الجملة مستخدمة في إيطاليا ولا القصد منها عنصري بل يقصد منها قوة الضرب.

ثم أعلن جيراردو ماسترادريا القاضي الرياضي في الدوري الإيطالي حكم براءة فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر ميلان من الاتهامات العنصرية التي واجهته.

وجاء خطاب جيسوس الذي نُشر عبر موقع ناديه نابولي:

"لقد قرأت عدة مرات وبأسف شديد قرار القاضي الرياضي بأنه لا يوجد دليل على أنني كنت ضحية لإهانات عنصرية خلال مباراة إنتر ضد نابولي يوم 17 مارس. ورغم أنني أحترم القرار، إلا أن أجد صعوبة في فهمه ويتركني بمرارة كبيرة.

أشعر بالإحباط الشديد بسبب نتيجة أمر خطير، حيث أنني مذنب فقط لأنني تصرفت "كرجل نبيل"، وتجنبت مقاطعة مباراة مهمة مع كل الإزعاج الذي كان من الممكن أن يسببه ذلك للمشاهدين، وأثق في أن موقفي كان سيُحترم ويؤخذ ربما كمثال.

بعد هذا القرار، من المحتمل أن يتصرف أولئك الذين يجدون أنفسهم في وضع مماثل بطريقة مختلفة تماما من أجل حماية أنفسهم ومحاولة وضع حد لعار العنصرية، والتي لسوء الحظ، لا يبدو أنها ستختفي.

لا أشعر بالحماية بأي شكل من الأشكال بهذا القرار.

أنا حقا لا أفهم كيف يمكن تصنيف عبارة "ارحل أيها الرجل الأسود، أنت مجرد وغد" على أنها مهينة، ولكنها ليست تمييزية.

في الواقع، لا أفهم سبب وجود الكثير من الضجة في ذلك المساء إذا كانت هذه "مخالفة بسيطة" حقا، والتي شعر أتشيربي بأنه مضطر للاعتذار عنها وشعر الحكم أنه يتعين عليه إبلاغ تقنية حكم الفيديو المساعد. توقفت المباراة لأكثر من دقيقة وكان زملاؤه يجدون صعوبة في التحدث معي.

لا أستطيع أن أشرح السبب، في اليوم التالي فقط وقبل معسكر المنتخب الوطني وليس بعد المباراة مباشرة، بدأ أتشيربي في التراجع عن روايته للأحداث.

لم أكن أتوقع نهاية من هذا النوع، والتي أخشى ولكن آمل أن أكون مخطئا، يمكن أن تشكل سابقة خطيرة.

آمل بصدق أن تساعد هذه القصة الحزينة عالم كرة القدم بأكمله على التفكير في مثل هذه القضية الخطيرة والعاجلة".

"Spero sinceramente che questa, per me, triste vicenda possa aiutare tutto il mondo del calcio a riflettere su un tema così grave ed urgente." Clicca qui per la nota integrale: https://t.co/Gehs3pqYvL pic.twitter.com/k7PsAg4Tw2 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 27, 2024

وكان المدافع البالغ من العمر 36 عاما واجه الإيقاف لمدة 10 مباريات بسبب العنصرية.

وخرجت تقارير صحفية تفيد بأن إدارة إنتر كانت ستفسخ العقد معه في حال ثبوت إدانته، بالرغم من الاتفاق قبل أيام من المباراة بتمديد عقده.

ويمتد عقد أتشيربي حتى عام 2026، وتم الاتفاق معه حتى 2027 بعد الأداء المميز الذي ظهر به.

وانتهت المباراة بين إنتر ونابولي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل النيراتزوري صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة.