كرة سلة - منتخب مصر للشباب في المجموعة الرابعة ببطولة العالم تحت 17 عاما

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

منتخب شباب مصر - كرة سلة تحت 19 عاما

أسفرت قرعة منافسات بطولة العالم للشباب تحت 17 عاما عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة.

وتنطلق منافسات البطولة المقرر إقامتها في تركيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات ألمانيا وكندا وأستراليا.

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وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: إسبانيا - ليتوانيا - الفلبين - بورتوريكو

المجموعة الثانية: الصين - أمريكا - فرنسا - غينيا

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - تركيا - نيوزيلندا - إيطاليا

المجموعة الرابعة: مصر - ألمانيا - كندا - أستراليا.

ويشارك منتخب مصر في البطولة للمرة السابعة على التوالي وهو عدد نسخ البطولات التي انطلقت في 2010.

وكان أفضل مراكز منتخب مصر للشباب هو تحقيق عاشر العالم في النسخة الماضية بإسبانيا.

ويستهل منتخب مصر مشواره يوم 29 يونيو المقبل بمواجهة أستراليا.

بينما في الجولة الثانية يلعب شباب مصر أمام كندا يوم 30 يونيو.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم 2 يوليو بمواجهة ألمانيا.

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