بيراميدز يجدد عقد كريم حافظ

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 21:04

كتب : أحمد الخولي

كريم حافظ - بيراميدز ضد المصري

واصل بيراميدز تجديد عقود لاعبيه رغبة في الحفاظ على العناصر الرئيسية لفريقه.

كريم حافظ

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأعلن بيراميدز تجديد تعاقد كريم حافظ الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

لكن النادي أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 28 عاما مدد عقده مع النادي.

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وجدد بيراميدز عقد كريم حافظ بعدما أعلن تجديد المدافع أسامة جلال ومحمد حمدي الظهير الأيسر، والجناح إسلام عيسى.

من جانبه عبر كريم حافظ عن سعادته بالاستمرار مع الفريق مؤكدا أن في صفوف نادي بيراميدز أمر رائع وتجربة مميزة وانضمامه إليه كان خطوة مهمة في مشواره.

وأضاف "تجديد التعاقد لم يأخذ جهدا أو وقتا للتفكير، لأن كل عوامل النجاح متوفرة في النادي، وطموح بيراميدز بلا حدود والنادي ولد عملاقا واستطاع أن يؤسس لنفسه مكانة كبيرة على المستوى المحلي والقاري".

ويلعب كريم حافظ في صفوف بيراميدز من صيف 2022 وخاض 49 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

كريم حافظ بيراميدز
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