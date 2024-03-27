الدوري السعودي - الشباب يستعيد راكيتيتش في دربي الهلال

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

إيفان راكيتيتش

اقترب نادي الشباب السعودي من استعادة خدمات نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ويلعب الشباب أمام الهلال يوم السبت المقبل ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن راكيتيتش بات جاهزا لخوض مباراة الشباب أمام الهلال بعد تعافيه من الإصابة.

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وتعافى راكيتيتش من الإصابة العضلية التي لحقت به في مواجهة الفيحاء وغيبته عن التدريبات الماضية.

راكيتيتش لعب 4 مباريات مع الشباب وسجل هدفا منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية قادما من إشبيلية.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

راكيتيتش الهلال الشباب
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