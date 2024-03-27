Gaming - تحديد موعد بدء فعاليات نهائيات بطولة EA Sports FC الرمضانية

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

بطولة رمضان EA

تقام نهائيات بطولة EA SPORTS FC الرمضانية الأولى يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024، وهي ختام لهذا الحدث الأول من نوعه والذي أقيم للاحتفال بالشهر الفضيل.

وتنظم هذه البطولة من قبل Zawaya Gaming والاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، وتعد النهائيات بتقديم تجربة لا تنسى لعشاق كرة القدم والألعاب.

سيتبع النهائي نظام الإقصاء في لعبة EA SPORTS FC على 5 PlayStation وEA SPORTS FC Mobile، وسيتنافس 16 متأهل مع نخبة المبدعين في مواجهات مثيرة بنمط 2 ضد 2.

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ويأتي المشاركون من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، بما في ذلك الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والجزائر والمغرب واندونيسيا.

وسيتعاون كل متأهل للنهائي مع أحد المشاهير المتميزين أو صناع المحتوى المشاركين. ومن بين هذه الشخصيات البارزة Banderitax، المشهور كصاحب إحدى من أكبر قنوات الألعاب في الشرق الأوسط على يوتيوب، وShong Bong أحد المبدعين البارزين والستريمرز في المنطقة.

تتضمن قائمة الضيوف أيضا عمرو نصوحي، إلى جانب نجد إبراهيم، أول بطلة سعودية في EA SPORTS بالإضافة إلى ذلك، سينضم إلى القائمة كل من عبد الله أشكناني، محلل كرة القدم في قناة أبو ظبي الرياضية التلفزيونية، ومساعد الفوزان، لاعب كرة قدم المتقاعد ومقدم برنامج التحدي الكروي الشهير 30 سؤال.

ومن ضمن الضيوف والمشاركين البارزين الآخرين محمد الطراح، مذيع ومحلل ومضيف الرياضات الإلكترونية، وB3shr، وهو يوتيوبر مصري ترفيهي يتمتع بجمهور قوي، ويكمل القائمة كل من علي أبو سروال، وهو صانع محتوى FC في المنطقة، ومروان ريحان صانع محتوى الألعاب الجوال.

مع هذه المجموعة المتنوعة والموهوبة من الشخصيات، تعد النهائيات بأن تكون حدثا تنافسيا وترفيها لا ينسى.

وسيفوز كل من بطلي 24 EA SPORTS FC و EA SPORTS FC Mobile بتذكرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في ملعب ويمبلي في لندن والذي سيقام في 1 يونيو 2024، وستشمل الجائزة السفر والإقامة لمدة ليلتين الليلة قبل المباراة النهائية وليلة السياراة النهائية.

الموقع: SEF Arena في الرياض.

التاريخ والوقت: 29 مارس 2024، ابتداء من 9م بتوقيت المملكة.

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EA FC gaming بطولة رمضان
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