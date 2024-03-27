رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - رجل مباراة كرواتيا أمام مصر

أرسل لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا رسالة أخيرة قبل رحيله عن مصر.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

كرواتيا

وشارك مودريتش مع كرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف الدولي.

وحقق منتخب كرواتيا الفوز على مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في نهائي البطولة ليتوج باللقب.

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ونشر مودريتش صورا من حسابه على إنستاجرام وعلق عليها: "بعض الأيام الرائعة في مصر".

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وصنع مودريتش الهدفين الأول والثاني في المباراة.

اللقب كان هو الدولي الأول لمودريتش برفقة منتخب كرواتيا.

وحصل مودريتش على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالإضافة إلى أفضل لاعب في البطولة.

وكان منتخب كرواتيا قد فاز على تونس في قبل النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

كرواتيا لوكا مودريتش
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